Ultimo appuntamento mercoledì con la rassegna “Profeti in Patria”

Sarzana (La Spezia) 8 gennaio 2024 - Si chiude il sipario sulla la rassegna “Profeti in Patria” organizzata al Ridotto del teatro degli Impavidi di Sarzana. Mercoledì pomeriggio alle 18.30 va in scena l’ultimo spettacolo del progetto realizzato da Scarti Centro di produzione teatrale di innovazione che hanno voluto dedicare uno spazio agli artisti del territorio, tutti under 30, che hanno avuto già varie esperienza nelle rispettive discipline, non soltanto nella recitazione ma anche nel canto, musica e danza. Per l’ultima uscita è stato scelto lo spettacolo dal titolo “Adiòs a mamà” racconto dello scrittore cubano Reinaldo Arenas che avrà come protagonisti Alice Agnello, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli e Leone Tarchiani. Domenica inoltre sempre al teatro degli Impavidi torna “Piccolo Impavidi” pensato per i bambini. In scena alle 17 Claudio Milani con lo spettacolo “Cuore”. Per l’acquisto dei biglietti, di entrambi gli spettacoli, il botteghino del teatro è aperto dalle 9.30 alle 13 e anche il giovedì pomeriggio.