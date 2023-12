Supersfida per l’Hockey Sarzana attesa dal Forte dei Marmi

Sarzana (La Spezia) 2 dicembre 2023 - Il campionato di hockey di serie A1 allunga l’impegno anche alla domenica. Sarà un pomeriggio difficile quello per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation atteso dalla capolista Forte dei Marmi. Si gioca alle 18 arbitrano Matteo Galoppi di Follonica e Giorgio Fontana di Milano. “Una sfida difficilissima - hacommentato il presidente rossonero Maurizio Corona - ma impossibile non è una regola. Noi ci proveremo e giocheremo le nostre carte a viso aperto sognando di bissare l’impresa della scorsa stagione seppur consapevoli di trovarci di fronte la formazione più attrezzata e super favorita di questo campionato”. Una pista che resterà per sembre nel cuore dei sostenitori dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Al Palaforte infatti il 17 aprile 2022 i rossoneri battendo i padroni di casa del Fote dei Marmi conqustarono la prima Coppa Italia della propria storia. Mancano quattro giornate per terminare il girone d’andata e delineare la griglia definitiva della final-eight di Coppa Italia e il Sarzana deve rialzarsi dopo un solo punto conquistato nelle ultime tre partite.