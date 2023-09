Spezia Calcio, inizia il nuovo corso targato Andrea Gazzoli

Sarzana (La Spezia) 5 settembre 2023 - E’ stata scelta la casa di Spigas Clienti, main sponsor della prima squadra dello Spezia Calcio, nel verde della piana al confine tra Marinella e Ameglia, per la presentazione di Andrea Gazzoli nuovo Ceo della società. Ad accoglierlo nella sua prima uscita ufficiale il presidente del club Philip Raymond Platek jr e Aldo Sammartano presidente di Spigas. Con il suo arrivo il consiglio di amministrazione è composto adesso dal presdene Philip Raymond Platek, Andrea Corradino vice presidente dai consiglieri Armanda Marie Platek, Caroline Aurora Platek, Roberto Michael Platek, Nishant Tella, Andrea Gazzoli e Nicolò Peri. Il nuovo amministratore delegato, che ha svolto la stessa mansione nella Spal, si è detto pronto e motivatissimo per affrontare una nuova sfida annunciando anche il tanto atteso ritorno a casa dello Spezia Calcio nello stadio “Aberto Picco”, in fase di riqualifcazione, nell’appuntamento del prossimo 8 ottobre.