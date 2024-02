Spaccia droga nel parcheggio del centro commerciale: arrestata una cinquantenne

Sarzana (La Spezia) 2 febbraio 2024 - I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana hanno arrestato una donna di 53 anni colta il flagranza di reato nel parcheggio di un centro ommeriale sulla Variante a Sarzana mentre stava cedendo delle bustine di sostanza stupefacente a un uomo. I militari l’hanno immediatamente fermata e oltre alle dosi che portava addosso hanno trovato un quantitativo di eroina anche nell’abitazione. Per lei è scattato l’arresto mentre per il cliente è stata avviata la segnalazione alla Prefettura di Spezia quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sempre i carabinieri dl Norm coordinati dal capitano Luca Panfilo hanno arrestato un uomo di 39 anni per aver violato il divieto di avvicinarsi alla abitazione della madre emesso nei giorni scorsi dall’autorità giudiziaria. I militari però lo hanno visto nuovamente nei pressi della casa e dopo averlo condotto in caserma per effettuare gli accertamenti lo hanno poi accompagnato in carcere a Spezia.