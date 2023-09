Sono stati assegnati i premi del concorso letterario nazionale “Cesare Orsini”

Sarzana (La Spezia) 19 settembre 2023 - La giuria di esperti ha assegnato i premi del concorso nazionale “Cesare Orsini” organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la bibioteca civica “Cesare Arzelà” nella cerimonia che si è svolta nella piazzetta del borgo collinare di Ponzano Superiore. Oltre ai premi per la categoria adulti intitolata a “Luigi Giannoni” e ragazzi “Lucia Mazzoni” sono state menzionate anche altre opere. Nel corso della giornata si è tenuta anche la quarta edizione della rassegna “Muri Parlanti” organizzata dal Comitato Folkloristico di Ponzano Superiore per raccogliere fondi da destinare all’Associazione Pro Disabili Val di Magra e per l’occasione l’artista Enrico Lazzini ha realizzato un quadro sul tema dell’inclusione. E' stata molto apprezzata e applaudita anche la performance musicale, che ha concluso la rassegna, tenuta dalla violinista Maria Prohorciuk e il maestro Aliano Frediani al pianoforte.