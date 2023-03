Sindaci in piazza a sostegno del candidato Renzo Guccinell

I sindaci della Val di Magra insieme a Guccinelli



Sarzana (La Spezia) 24 marzo 2023 - Il candidato del centro sinistra alle amministrative che si terranno a Sarzana il 14 e 15 maggio ha chiesto il sostegno dei sindaci della Val di Magra. Renzo Guccinelli ha quindi ricevuto l'aiuto degli amministratori dei Comuni di Ameglia, Santo Stefano Magra, Castelnuovo Magra e Vezzano Ligure per ribadire la difficoltà nei rapporti con l’amministrazione di centro destra in carica da cinque anni. Intanto nel fine settimana sono tanti gli appuntamenti politici. Sabato pomeriggio alle 17.30 inaugura in via Bertoloni una nuova lista civica “Avanti Sarzana” che sostiene la sindaca in carica Cristina Ponzanelli. Saranno presenti Giovanni Toti presidente di Regione Liguria e l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. Sabato sera il Partito Comunista Italiano alle 20.30 organizza la cena di autofinanziamento della campagna elettorale del candidato sindaco Matteo Bellegoni. Domenica, dalle 10 alle 19.30 verrà aperto il point di piazza Calandrini e il gazebo in via Mazzini di fronte alla Cattedrale di Santa Maria.