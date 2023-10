Si gioca in Spagna il secondo preliminare di Champions League

Sarzana (La Spezia) 19 ottobre 2023 - Dopo Igualada tocca a Calafell. Sempre Spagna nel destino dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che per qualificarsi alla prossima stagione in Champions League dovrà superare un altro turno. Dopo il primo esame passato a pieni voti a Igualada i rossoneri se la dovranno vedere dal 3 a al 5 novembre contro i francesi de La Vendenne, i padroni di casa del Calafell e gi altri spagnoli del Reus Deportivo. Sarà un quadrangolare molto affascinante per la formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis che vuole tornare a far parte dell’elite partecipando alla Champions League, la più importante rassegna europea di hockey su pista. Nella passata stagione l’ingresso fu garantito dalla vittoria della Coppa Italia e nel girone trovarono le fortissime Porto, poi campione, e Trissino. In vista della nuova trasferta spagnola la gara di campionato di serie A1 contro il Grosseto in programma al Vecchio Mercato di piazza Terzi verrà anticipata a mercoledì 25 ottobre.