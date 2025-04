Sarzana: weekend in pista senza pensieri. Alla discoteca Jux Tap col pulmino navetta

Sarzana, 4 aprile 2025 – Divertirsi in sicurezza e senza doversi preoccupare di perdere la patente... è possibile. Va avanti a gonfie vele il servizio navetta che a partire dallo scorso gennaio, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, i gestori della discoteca Jux-Tap di Sarzana hanno deciso di mettere a disposizione dei loro clienti.

Da qualche mese gli avventori del locale notturno di via Aurelia possono quindi contare su tre autisti che, a rotazione, riescono a garantire ogni venerdì e sabato notte un servizio di trasporto andata e ritorno per comitive che hanno il piacere di andare a ballare godendosi pienamente la serata e scegliendo quindi di non rinunciare a qualche bicchiere.

«Il servizio navetta sta procedendo bene – spiega Andrea Tartarini, uno dei gestori del Jux-Tap : ed è apprezzato da diversi frequentatori del nostro locale, tanto che abbiamo deciso di riconfermarlo anche per la prossima stagione.

Ogni venerdì e sabato almeno 30 persone scelgono di utilizzarlo». Il servizio, che risponde alle esigenze ma anche alle lecite preoccupazioni dei ragazzi, ogni sera conta quindi di due navette da 8 posti più conducente che puntualmente vengono prenotate, per almeno due corse ciascuna, dai clienti della discoteca.

E se appena l’attivazione del servizio di trasporto con autista era stato pubblicizzato le richieste di fruizione non potevano essere soddisfatte nella loro totalità, con l’andare del tempo e l’aumento di conducenti, l’offerta riesce ora a coprire tutta la domanda. «Le zone che copriamo sono diverse e non abbiamo limitazioni – prosegue il gestore del locale – così come i gruppi che ci chiedono di poter utilizzare il servizio cambiano di volta in volta. Per adesso le località più lontane coperte dai nostri autisti sono state Pontremoli e Pietrasanta, ma non abbiamo veti».

Ma come fare per richiedere di poter utilizzare il servizio navetta? «Il tutto viene gestito interamente da noi – precisa Andrea Tartarini –. Chiunque voglia prenotare una corsa deve infatti contattare direttamente il locale che lo metterà poi in comunicazione con l’autista. Stessa cosa vale anche per il pagamento, ciascun cliente che avrà utilizzato il servizio di trasporto, pagherà poi direttamente al Jux-Tap una maggiorazione sul prezzo di ingresso». Di seguito i numeri utili da contattare: 3291114728/ 3939093597. Elena Sacchelli