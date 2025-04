Container per il quartiere. I consiglieri sollecitano una nuova sede migliore

A Corea, quartiere di Piano di Vezzano, è arrivato qualche giorno fa un container. In quella struttura posizionata nel parco i neoconsiglieri di quartiere, su indicazione del Comune, dovrebbero raccogliere le loro cose contenute nella sala sociale che prima era sede del consiglio stesso, ma da quasi un mese concessa in affido ad un’associazione di volontariato. Il consiglio di quartiere infatti fresco di nomina, non ha più una sede dove svolgere le riunioni, che prima era il centro sociale, in quanto affittato ad un’associazione. Così ha dovuto traslocare il materiale contenuto nel locale, dove si tenevano feste, riunioni e eventi, e trasferirlo nel container, posizionato per lo scopo dagli operai del Comune. I consiglieri però chiedono delucidazioni, e soprattutto di proseguire in un clima di confronto e colloquio con l’amministrazione comunale per concertare una soluzione. Alcuni però qualche timore lo nutrono: che il container non sia solo un magazzino, ma che possa essere proposto come loro luogo di riunione. Timori infondati, di cui però i rappresentanti di quartiere chiedono rassicurazione dal Comune con il quale attendono di poter concordare una soluzione al più presto.

Sempre in tema di consigli di quartiere sul territorio di Vezzano un problema attanaglia, e di fatto blocca le attività, anche quello di Valeriano. Infatti il consiglio valeranese nella pratica non è stato ancora ufficializzato in quanto il numero dei consiglieri è in eccedenza. Lo scorso sabato 5 aprile quando si sono svolte le elezioni sono risultati nove eletti e quattro a pari merito con un voto ciascuno e ancora non è chiaro quali due di questi ultimi risulteranno effettivi. Il consiglio rionale infatti deve contare al massimo undici consiglieri, numero che al momento non è concordato. Tra le alternative, se non si raggiungerà un accordo, ci potrebbe essere anche una nuova votazione.