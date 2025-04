Sboccia la “Metafica in fiore”. Gli atri di dodici dimore storiche decorati ispirandosi a De Chirico

Fiori, arte e storia. Sarzana sta per ospitare la XXVI edizione di Atri Fioriti, tradizionale appuntamento cittadino ideato dalla marchesa Maria Angiola Gropallo Van Hissenhoven per l’associazione Dimore Storiche della Liguria che quest’anno si ispirerà a Giorgio De Chirico. ‘Metafica in fiore’, questo il filo conduttore della manifestazione, sostenuta e organizzata da Confcommercio La Spezia, in collaborazione con il Comune di Sarzana e l’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà, che si svolgerà nel centro storico cittadino, coinvolgendo ben 12 dimore storiche, da domani, 1° maggio, a domenica 4.

Palazzo Fiori, palazzo Parentucelli, palazzo Remedi, palazzo Fontana, palazzo Roderio, palazzo Brondi, casa Bonaparte, palazzo Magni Griffi, palazzo Picedi Benettini-Gropallo, palazzo Tusini, palazzo Picedi Benettini De Benedetti e il foyer del teatro degli Impavidi, a partire dalle 17 di giovedì saranno impreziositi dagli allestimenti floreali di Marina Capetta Fiori, sotto la direzione artistica di Elisabetta Sacconi con il contributo di Fiammetta Gemmi. Come anticipato quest’anno è stato deciso di legare Atri fioriti a "La metafisica della creazione", mostra ispirata a Giorgio De Chirico, visitabile fino al prossimo 21 luglio alla Fortezza Firmafede. E non è un caso se sarà proprio il manichino, uno degli elementi più iconici della pittura metafisica di De Chirico, l’elemento portante della XXVI edizione di Atri Fioriti. Le dodici dimore gentilizie sarzanesi che si apriranno per la manifestazione saranno allestite con scenografie floreali che ricreeranno atmosfere sognanti, sospese tra realtà e immaginazione, in sintonia con la visione artistica di uno dei maggiori pittori del ventesimo secolo.

Sabato, alle 11, nella sala consigliare di palazzo Roderio si terrà il convegno ‘De Chirico e i Ritratti a Sarzana - Un viaggio tra visione metafisica, volti sarzanesi e Atri fioriti ‘ curato da Lorenzo canova e Andrea Moruzzo. Anche quest’anno si conferma il prezioso contributo degli studenti del Parentucelli-Arzelà che, presenziando in tutti gli atri, forniranno ai visitatori informazioni sulla storia e l’architettura delle dimore storiche che ospitano l’evento. Importante anche il supporto dell’Anmi, dell’associazione nazionale Carabinieri, e della Protezione Civile, che si occuperanno della sicurezza. Si ricorda che l’inaugurazione di Atri Fioriti è fissata per giovedì alle 17.30 mentre, da venerdì a domenica, le dimore storiche saranno accessibili dalle 10.30 alle 20.30.

Elena Sacchelli