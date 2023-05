Sarà una lunga estate di eventi e iniziative a Castelnuovo Magra

Castelnuovo Magra (La Spezia) 24 maggio 2023 - Dalla mostra fotografica all’interno della torre dei Vescovi di Luni a Benvenuto Vermentino passando dal cinema all’aperto e concerti. Sarà un’estate davvero ricca di iniziative quella organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra che partirà a giugno per proseguire fino a domenica 8 ottobre. Sono tante le idee messe a punto dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni che rappresentano da anni un punto di forza nell’ organizzazione di manifestazioni di grande risonanza di pubblico. La mostra fotografica all’interno della torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola nel borgo di Castelnuovo Magra è dedicata al famoso scrittore ma anche fotografo spezzino Maurizio Maggiani e si intitola “Il narciso meccanico” in programma dal 16 giugno al 15 ottobre curata da Archivi Fotografici. Collaborano al cartellone di eventi le associazioni Vertigo; Abygaille; Compagnia degli Evasi; Archivi della Resistenza e Ori Cultural Projects.