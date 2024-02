Presentato il libro sulla storia delle Confraternite di Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spezia) 2 febbraio 2024 - L’appuntamento con gli autori è una rassegna che sta riscuotendo sempre più successo e consensi di pubblico. Sabato pomeriggio alle 17.30 con ingresso libero verrà presentato nei locali di piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra il nuovo libro scritto da Euro Mazzi e don Alessandro Chiantaretto parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena da qualche mese trasferito in Germania. La rassegna letteraria “Incontro con l’autore” è organizzata dal gruppo NewCastle Book in collaborazione con Arci e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra. Il libro si intitola “Il monte di pietà di Castelnuovo Magra: storia delle confraternite di Castelnuovo Magra” è un viaggio alla scoperta delle confraternite che erano attive in paese dal 1593 al 1808. Si tratta del secondo volume realizzato da Euro Mazzi e don Alessandro “Storia della chiesa di Castelnuovo Magra e del suo territorio”. Il ricavato della vendita del nuovo libro verrà devoluto in beneficenza alla parrocchia di Santa Maria Maddalena.