Presentate tutte le 16 liste a sostegno dei candidati sindaco di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 15 Aprile 2023 - Sono state presentate tutte le liste a sostegno dei candidati. Con la presentazione della lista Italia Viva Azione si è chiuso l’elenco delle forze a sostegno del candidato di centrosinistra Renzo Guccinelli alle amministrative che si terranno a Sarzana il 14 e 15 maggio. Se a livello nazionale i leader dei due partiti non sembrano proprio in sintonia in città i rappresentanti hanno confermato unità di intenti a favore dell’ex primo cittadino che dopo anni di ssenza dalla scena politica cittadina sfiderà la sindaca uscente di centro destra Cristina Ponzanelli, Matteo Bellegoni del Partito Comunista e Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle. Sono state consegnate entro il termine di legge le 16 liste, tra civiche e partiti, a sostegno dei quattro candidati e adesso sarà la commissione lettorale insieme alla Prefettura della Spezia a effettuare i controlli. Una campagna elettorale davvero molto accesa quella che si sta vivendo a Sarzana come conferma il gran numero degli aspiranti consiglieri.