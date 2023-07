Paura per una turista sulla scogliera di Punta Bianca a Ameglia

Sarzana (La Spezia) 2 luglio 2023 - Momenti drammatici nella scogliera di Punta Bianca, una delle località più suggestive del territorio del Comune di Amglia. Una turista di 24 anni arrivata da Parma per trascorrere la domenica al mare ha rischiato davvero grosso ed è stata soccorsa e poi trasportata in elicottero all’ospedale San Martino di Genova. La giovane infatti dopo essere scesa in acqua non è più riuscita a risalire a causa del mare agitato e le onde l’hanno mandata a sbattere contro i massi provocandole diverse contusioni e ferite. Sono arrivati in suo aiuto il gruppo del soccorso alpino e speleologico Liguria con una squadra composta anche da due infermieri, i militi della Croce Rossa Italiana sezione di Ameglia con sede a Fiumaretta e i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori. La ragazza è stata quindi medicata e stabilizzata nell’attesa dell’arrivo di Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco che l’ha trasportata all’ospedale San Martino del capoluogo ligure.