Parte la corsa allo scudetto del campionato di serie A1 di hockey su pista

Sarzana (La Spezia) 17 Aprile 2023 - Iniziano mercoledì i preliminari dei play off scudetto del campionato di serie A1 di hockey su pista. Gli abbinamenti sono Valdagno-Bassano per decidere la squadra che affronterà il Trssino che ha chiuso al primo posto la classifica e Monza-Vercelli la cui vincente sarà poi abbinata ai quarti di finale agli Amatori Waken Lodi. Ai quarti di finale invece sono già classificate Hockey Sarzana Gamma Innovation che affronterà il Grosseto e Follonica contro Forte dei Marmi. Nei play out salvezza invece le sfide sono Sandrigo-Montecchio Precalcino e Cgc Viareggio-Montebello. La squadra sarzanese dunque che ha terminato al quinto posto in classifica la stagione regolare affronterà nella prima gara in programma mercoledì 26 aprile l’Edilfox Grosseto alla pista del palazzetto Vecchio Mercato. I biglietti sono già in vendita da martedì 18 aprile alla segreteria del palazzetto di piazza Terzi dopo le 18. Il costo dei biglietti per gli adulti è di 10 euro per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni 5 euro.