Non rispettano l’alt dei carabinieri: fermati dopo una fuga da Ameglia a Spezia

Sarzana (La Spezia) 21 luglio 2023 - Non si sono fermati all’alt dei carabinieri della compagnia di Sarzana e sono così stati tallonati per una ventina di chilometri prima di essere fermati da un altro posto di blocco che nel frattempo era stato organizzato via radio dai militari. Due giovani sono finiti nei guai per essersi sottratti al controllo e per aver opposto resistenza al momento del fermo al pubblico ufficiale. L’inseguimento notturno è iniziato nel territorio di Ameglia e si è concluso nella zona del Termo a Spezia dove la corsa dei due giovani a bordo dello scooter è stata arrestata dalla gazzella dei colleghi di Spezia posizionata in una rotatoria. Uno dei due a bordo ha poi tentato di sottrarsi al controllo causando nel parapiglia anche lesioni a uno dei militari mentre il compagno di fuga è stato denunciato soltanto per resistenza. Dai primi accertamenti effettuati dai militari sembrerebbe che il motivo della fuga sia stato legato all’assenza di copertura assicurativa dello scooter, violazione che, senza l’aggressione ai carabinieri, avrebbe comportato una contravvenzione ed il fermo amministrativo del veicolo.