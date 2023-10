No all’antenna: il quartiere di Sarzanello scende in campo

Sarzana (La Spezia) 13 ottobre 2023 - Si alza la tensione nel quartiere. Il progetto di realizzazione di una antenna di telefonia mobile ai bordi di un campetto da calcio all’interno dell’area verde di Sarzanello ha infatti alzato il tono della protesta dei residenti che si sono riuniti in assemblea per tentare di contrastare il piano che ha già però ottenuto il via libera dal Comune di Sarzana e il cantiere è già operativo da alcune settimane. Quello che però ha scatenato la protesta degli abitanti è stata la scoperta delle dimensioni dell’infrastruttura che avrà un’altezza di 30 metri mentre le prospettive iniziali erano decisamente inferiori. Ma di fronte ai lavori iniziati e agli scavi eseguiti si è alzato il fronte del “no”. Un clima non certamente sereno tanto che i rappresentanti della Consulta territoriale hanno rinunciato a partecipare all’assemblea a causa della tensione che nei giorni scorsi li ha visti oggetto di parole pesanti.