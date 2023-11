Natale a Sarzana tra concerti, mercatini e la tradizionale pista di ghiaccio

Sarzana (La Spezia) 21 novembre 2023 - Si inizia a respirare l’atmosfera natalizia in città anche se l’accensione delle luci nelle strade del centro e del bosco magico allestito piazza Matteotti è in programma il 30 novembre nel giorno di Sant’Andrea patrono di Sarzana. Sono in programma davvero tanti appuntamenti organizzati dal Comune di Sarzana per allietare un momento speciale dell’anno nella speranza di contribuire a un mometo di serenità: dalla mostra dei presepi artigianali nell'atrio di palazzo civico, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Martiri della Libertà, il trenino natalizio, i concerti, il mercatino piemontese, iniziative di educazione ambientale, appuntamenti dedicati alla studio delle stelle, quelli dedicati alla cultura con i libri sotto i portici e una rassegna teatrale dedicata, fino alla proposta di uno spettacolo che prevede la realizzazione di sculture di ghiaccio a Porta Romana e alla novità del grande ritorno del Luna Park nell'area Porta di Luni sulla Variante.