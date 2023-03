Lo sguardo di Tommy. E' pronta la mostra dedicata al fotografo Malfanti

La presentazione della mostra

Castelnuovo Magra (La Spezia) 22 marzo 2023 - La Torre dei Vescovi di Luni si apre per omaggiare la fotografia di Tommaso Malfanti. A un anno dalla scomparsa il conosciutissimo professionista di Castelnuovo Magra verrà ricordato con una mostra allestita nella torre di piazza Querciola da qualche anno diventata il punto di riferimento delle mostre dei più conosciuti fotografi mondiali. Tommaso Malfanti, per tutti Tommy, ha immortalato la storia castelnovese oltre a seguire i grandi chef internazionali e le mostre dello scultore costaricano Jimenez Deredia. La rassegna che sarà composta da quaranta fotografie porta il titolo “Blow Up. Dentro allo sguardo di Tommy” e si svolgerà dal 1 aprile al 4 giugno curata dalla figlia Irene Malfanti e Elisabetta Sacconi con il patrocinio del Comune. Le immagini sistemate sui diversi pini della torre saranno accompagnate dai testi scritti da Cinzia Morachioli. La mostra verrà inaugurata il 1 aprile e sarà aperta fino al 4 giugno il sabato e domenica con orario 10-12 e 15.30-19.30. Le aperture straordinarie a aprile sono fissate nei giorni 10, 24 e 25 e 1-2 giugno. Il Comune di Castelnuovo Magra sta organizzando anche un’altra mostra che si terrà sempre alla Torre dei Vescovi di Luni nell’estate fino a ottobre.