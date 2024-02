L’importanza delle materie umanistiche nel mercato del lavoro spiegate agli studenti

Sarzana (La Spezia) 26 febbraio 2024- L’utilità delle materie umanistiche è stato il filo conduttore della lectio tenuta da Andrea Taddei, professore di lingua e letteratura greca all'Università di Pisa agli studenti della scuola superiore sarzanese. Il docente nell’incontro con gli studenti ha rimarcato come la sfida del futuro non sia solo la prospettiva di svolgere la professione di docente ma anche nuove diverse opportunità offerte nel campo dell’editoria, nel settore degli istituti finanziari, nel lavoro informatico. La capacità di comunicare in modo efficace, di analizzare criticamente le informazioni e di risolvere problemi complessi, sono qualità apprezzate dalle aziende e possono fare la differenza nel mercato del lavoro. Gli studenti del liceo sarzanese diretto da Generoso Cardinale si sono mostrati molto reattivi e interessati, ascoltando con attenzione la lezione del professore Andrea Taddei. Il docente li ha coinvolti nel ragionamento dello studio umanistico sulla scia del quale ha cercato di far capire loro come possano essere brillanti a partire anche dalla musica che ascoltano.