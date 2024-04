L’Hockey Sarzana prepara l’operazione riscatto contro Amatori Lodi

Sarzana (La Spezia) 25 aprile 2024 - In attesa di affrontare in pista l’importantissima sfida la società Hockey Sarzana Gamma Innovation sta organizzando nei dettagli l’accesso al palazzetto “Vecchio Mercato” di piazza Terzi che si preannuncia tutto esaurito come ormai consuetudine nelle gare interne dei ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis. Il club presieduto da Maurizio Corona in accordo con il commissariato di polizia ha stabilito nel numero di 98 i posti a disposizione dei supporters dell’Amatori Wasken Lodi. Ma l’acquisto dovrà essere eseguito on-line attraverso il sito internet ufficiale della società sarzanese. La società Hockey Sarzana ha fissato a 10 euro il costo del biglietto di ingresso. La gara di andata disputata martedì ha visto il successo lombardo ai tempi supplementari quindi sabato sera in casa di vittoria il Lodi accederà direttamente in semifinale. Se dovesse vincere la formazione sarzanese si disputerà la terza sfida martedì sera sempre alle 20.45 al “Vecchio Mercato”.