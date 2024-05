Sarzana investe in sicurezza: nuovi defibrillatori Dae per interventi tempestivi

Sono quattro i nuovi defibrillatori Dae che la giunta di Sarzana ha deciso di acquistare per garantire un pronto ed efficace intervento in caso di necessità. Tre verranno messi a disposizione dell’istituto comprensivo Isa 13 e uno andrà in dotazione alla pattuglia della polizia locale sulla nuova Dacia Sandero Stepway acquistata con i fondi ministeriali del progetto ’Spiagge sicure’. Il recente intervento dei vigili sarzanesi, che proprio grazie a Dae sono prontamente intervenuti in un caso di arresto cardiocircolatorio n piazza Avis con esisto positivo, ha dimostrato l’importanza di avere a disposizione il Dae nelle situazioni di emergenza. Nella delibera è prevista anche la formazione degli utilizzatori dei dispositivi. Attualmente i Dae si trovano in via Bertoloni, piazza San Giorgio, piazza De André, centri sociali Barontini e Falcinello, piazza Garibaldi, polizia locale in piazza Veneto e protezione civile.