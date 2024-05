Amarezza della Consulta per i ’soliti’ ritardi: "La spiaggia doveva essere pronta a Pasqua"

Sarzana, 17 maggio 2024 – “Capisco che nel corso degli ultimi mesi possano essere sorti dei disaccordi tra il Comune e la Marinella spa e che questo possa aver determinato un rallentamento di un percorso che mira a garantire servizi per i fruitori della spiaggia pubblica, ma le nostre richieste erano altre". Non sono parole di soddisfazione quelle uscite dalla bocca di Luigi Alfrieri, presidente della consulta di Marinella, da noi raggiunto telefonicamente per avere un commento sul bando pubblicato dal Comune di Sarzana (scadenza per la presentazione delle domande il 24 maggio) per concedere – a fronte di un corrispettivo minimo annuo pari a 45 mila euro, al rialzo – l’utilizzo temporaneo del retrospiaggia dell’ampio tratto di litorale libero. Obbiettivo: consentire di installare anche un chiosco per somministrare alimenti e bevande e insieme garantire servizi, tra cui salvataggio, pulizia, docce e servizi igienici, per tutti i bagnanti che vorranno usufruirne.

"la spiaggia doveva essere pronta, e soprattutto accessibile, a partire da Pasqua, lo ripetiamo da anni – ha proseguito il presidente Alfieri –. Sembra che, ancora una volta, Marinella sia finita nel dimenticatoio perché purtroppo sono più d’una le iniziative che a oggi restano disattese". Come nel caso dei "cantieri annunciati ma di fatto ancora fermi" in relazione al Pinqua, o della situazione di stallo venutasi a creare nell’ambito dei lavori di rifacimento dell’argine del Parmignola. "Ci era stato detto – ha proseguito Luigi Alfieri – che ci sarebbe stato un confronto per studiare la viabilità alternativa proprio in via dell’apertura dei cantieri, ma non da allora non ci sono state più interlocuzioni in questo senso". Al momento l’unica cartellonistica che segnalerebbe l’avvio di un cantiere in relazione al Pinqua, come riferitoci da più membri della consulta di quartiere, sarebbe quella posta a cavallo tra via della Repubblica e via Papa Giovanni XXIII e propedeutica alla realizzazione di due palazzine per alloggi Ers, anche se quei lavori non sarebbero ancora partiti.

"Un altro tema che dovrebbe essere affrontato in fretta è quello relativo ai parcheggi – ha specificato Alfieri – che oggettivamente scarseggiano. Da 7 anni chiediamo prima alla Marinella Spa poi al Comune di adibire un terreno di proprietà della Marinella ad area parcheggio per i fruitori del nostro litorale, ma ci è sempre stato detto che la destinazione di quell’area è agricola. Inoltre non sono ancora stati rilasciati ai residenti i pass per poter posteggiare nella zona a rilevanza urbanistica". E ha concluso: "Gli unici lavori che proseguono solo quelli della ex Colonia Olivetti che ci auguriamo giungano a conclusione. Mi farebbe piacere dopo i miei 20 anni alla guida della consulta vedere almeno iniziare i lavori per la riqualificazione del borgo di Marinella".