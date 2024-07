Compie 21 anni la sfilata storica di Santo Stefano Magra: via alla festa

Santo Stefano Magra, 25 luglio 2024 - Da venerdì a domenica la 21ª edizione della sfilata storica di Santo Stefano Magra con la rievocazione di un antico mercato lungo il tracciato della Via Francigena e altri eventi. Tre giornate di festa avvolgeranno residenti e visitatori in un’atmosfera medievale che trasformerà il borgo storico in un grande spazio all’aperto intriso di profumi, sapori e oggetti antichi. I numerosi figuranti indosseranno abiti tradizionali sfilando per le vie del centro, mentre sarà possibile assaggiare i piatti della tradizione dell’epoca grazie alla fedele rielaborazione delle ricette più amate. Il mercato medievale prenderà il via dalle 19 sviluppandosi da via Mazzini a via Magra fino a piazza XXV Aprile. In esposizione e vendita prodotti alimentari e artigianali del contesto storico ricreato e provenienti da tutta Italia. Non mancheranno i consueti spettacoli in piazza della Pace con gli sbandieratori di Fivizzano, i musici, le performance con il fuoco, e ancora armigeri, giullari e falconieri.

Sabato e domenica l’evento si arricchisce di un corteo storico con la consegna delle chiavi della Fortezza di Sarzana che riprodurrà l’evento avvenuto nel 1494 quando Piero de’ Medici consegnò le chiavi della città al re di Francia Carlo VIII. Domenica gli incontri di piazza della Pace si concluderanno come da tradizione con uno spettacolo pirotecnico. Non mancherà la cena medievale, in piazza XXV Aprile la sera prima dell’inizio della Rievocazione, ossia stasera alle ore 20, e sarà a base di torte di verdura, zuppa di ceci, lenticchie e pancetta in scrigno di pane, pollo alle prugne, biscotti e vino speziato (per prenotazione 328 4322723 e [email protected]). A intrattenere i commensali, ancora esibizioni con il fuoco, menestrelli e giocolieri.

Il Comune metterà a diposizione un servizio di trasporto navetta gratuito dal centro commerciale La Fabbrica al borgo di Santo Stefano, dalle 19 alle 23.30. Il Comune ringrazia la storica consulente Sara Paci per la cura degli abiti dei figuranti, tutte le frazioni del comune, le associazioni del territorio, l’associazione Casa Torre e il Comitato per la Sfilata.