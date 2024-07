Simona Molinari e Sabina Guzzanti. Il Festival Women raddoppia

Tra Montemarcello e Castelnuovo Magra per due grandi appuntamenti del festival ‘Women - Voci di donne’ di Ad Eventi con il sostegno della Fondazione Carispezia. In piazza XIII Dicembre a Montemarcello, Simona Molinari si esibirà accompagnata da Claudio Filippini a pianoforte e tastiera, Egidio Marchitelli alle chitarre, Nicola Di Camillo al basso elettrico e Fabio Colella alla batteria, chitarra. Cantautrice Pop Jazz con 6 album all’attivo, collabora con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Raphael Gualazzi. Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara al festival di Sanremo, con i suoi brani ‘Egocentrica’ e ‘La Felicità’ e altre due volte come ospite. A novembre 2023 ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo ‘Hasta Siempre Mercedes’, con cui ha voluto rendere omaggio a una delle artiste più influenti e simboliche di tutta l’America Latina, Mercedes Sosa. Le collaborazioni con Tosca e Paolo Fresu, e un brano inedito di Bungaro (‘Nu fil’ e voce’) arricchiscono l’omaggio della Molinari alla voce argentina più potente e ascoltata del Sud America. Simona Molinari ha inoltre firmato e interpretato il brano ‘Swing a Roselle’.

Se ci si sposta in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, per scegliere di seguire Sabina Guzzanti, ecco ‘Liberidà liberidì’. "Da ormai un paio d’anni, Sabina Guzzanti, figlia, sorella e soprattutto madre di tanti orfani dei bei tempi andati – spiegano i promotori – , si dedica al dialogo sia con Meloni che con Schlein, con l’unico obiettivo di attenuare il danno. Un lavoro impegnativo, spesso estenuante, portato avanti con abnegazione e sacrificio e senza che nulla gliene venga in tasca. Di qui l’idea di cominciare a monetizzare questa attività`con una serie di conferenze spettacolo, che i giovani d’oggi chiamano stand up comedy, sul nostro presente travagliato. Ovviamente non si parlerà solo di politica ma anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a 4 esaltati irresponsabili e più` in generale di come conservare una qualche forma di dignità nel XXI secolo. Entrambi gli eventi iniziano alle 21.30. Informazioni allo 0187 648366. Biglietti in vendita anche online sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi