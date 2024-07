In piazza Europa Stern e Brecker Band

Il viaggio del Festival internazionale del Jazz della Spezia prosegue stasera, alle 21.30 in piazza Europa, quando sarà il turno della Mike Stern e Randy Brecker Band. Una nuova avventura per Stern, che presenta un inedito quartetto a nome suo e del grande trombettista Brecker. Con loro Dennis Chambers, Leni Stern & Chris Minh Doky. Mike è uno dei più grandi chitarristi jazz della sua generazione, ha la capacità unica di suonare con la finezza e il lirismo di Jim Hall, lo swing trascinante di Wes Montgomery e l’attacco turbolento e overdrive di Jimi Hendrix. Stern venerava tutti e tre questi immortali della chitarra, insieme a potenti chitarristi blues come Albert e B.B. King. Veterano esperto del jazz, trombettista virtuoso e compositore prolifico, la tromba di Randy Brecker ha abbellito i palchi e le registrazioni di tanti, fra cui Bruce Springsteen, Jaco Pastorius e Frank Zappa. Nel regno della fusion jazz-rock all’avanguardia, Brecker è stato uno dei principali protagonisti di gruppi come Blood Sweat and Tears, Eleventh House di Larry Coryell, e i Dreams. Biglietti in prevendita al link: https://urly.it/3a0fb oltre che al botteghino del Teatro Civico e in piazza Europa.

m. magi