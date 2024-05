Aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali

Apertura delle domande per l’iscrizione ai centri estivi del Comune di Arcola, a partire da lunedi fino al 7 giugno alla Mondoteca nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 10. Le attività si svolgeranno dal 17 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 7 settembre e saranno proposti due diversi progetti in base all’età dei partecipanti. Per i bambini/e dai 4 agli 11 anni verrà proposta una formula di campus che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 con diverse attività, indicate in locandina, e che prevede una quota di iscrizione di 30€ a settimana (50€ per i non residenti), mentre per i ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni saranno proposte delle uscite, anch’esse indicate nella locandina, che si svolgeranno due giorni alla settimana e l’attività sarà gratuita. Avranno priorità, nell’ordine, le iscrizioni dei residenti, figli di genitori che lavorano entrambi, i frequentanti le scuole di Arcola anche se non residenti, i non residenti.