La Bandiera Blu perduta. L’acqua buona non basta

L’acqua è buona ma non eccellente. Un passo indietro nella qualità del mare di Fiumaretta ha negato al Comune di Ameglia la Bandiera Blu. Nessun ritardo, quindi, nella consegna della documentazione richiesta e neppure errori da parte degli uffici comunali come era stato ipotizzato dalla polemica politica accesa non appena si è avuto certezza della perdita del vessillo. Il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore Nicolas Cervia sorpresi dall’uscita del territorio dall’elenco delle località simbolo della qualità ambientale e accoglienza hanno immediatamente contattato Fee Italia, che assegna il vessillo dopo aver verificato i requisiti dei richiedenti, ottenendo così la spiegazione alla "bocciatura". Dopo la valutazione complessiva eseguita dalla commissione tecnica di valutazione la qualità delle acque è passata da "Eccellente" a "Buona". Sembrerebbe soltanto una piccola variazione di giudizio ma al contrario si tratta di un impedimento determinante. La classificazione delle acque, stabilita da Regione Liguria attraverso una complessa analisi statistica dei campionamenti svolti negli ultimi quattro anni, quindi dal 2020 al 2023, ha portato a ridefinire la classificazione per il punto di campionamento. "In questa complessa analisi statistica - spiegano gli amministratori - è stato tenuto conto anche del campionamento sulla qualità delle acque andato male lo scorso agosto, che aveva comportato un divieto di balneazione di alcuni giorni visto lo sforamento dei limiti. Non appena abbiamo appreso informalmente notizia della revoca della Bandiera Blu abbiamo chiesto ad Arpal i dati storici del punto di campionamento e la possibilità di aprire un tavolo tecnico, al fine di individuare gli interventi che si possono mettere in atto nella speranza di poter riguadagnare la classificazione persa". Le acque, comunque, sono ritenute buone quindi non esiste nessun problema di inquinamento ma per ottenere il massimo dei voti occorreva una percentuale superiore che non è stata raggiunta.

Massimo Merluzzi