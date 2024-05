Vezzano Lite per i cani, assolto per legittima difesa

La lite per futili motivi avvenuta in strada tre anni fa, il 17 maggio 2021, si era conclusa con una scazzottata che era costata la frattura dell’arco zigomatico con trauma cranico, contusioni ed escoriazioni e a uno dei due contendenti, con un mese di prognosi. Da qui la querela per lesioni e il rinvio a giudizio dell’uomo che lo aveva colpito. Anche lui era andato al pronto soccorso per aver ricevuto dal rivale un calcio alla gamba sinistra e al costato, con un referto medico di cinque giorni. La lite sarebbe scaturita a causa dei due cani di Leonardo Bordigoni, 33 anni, abitante a Vezzano, che ieri il giudice Veronica Casiraghi ha assolto per legittima difesa, accogliendo la tesi difensiva dei suoi avvocati di fiducia Iacopo Memo e Tiziano Alessi. Sarebbe infatti emerso che era stato l’altro ad aggredirlo per primo, pronunciando anche le parole "ti sfondo... ti ammazzo... stai attento" e alludendo alla sua compagna "che stia attenta quando passa di qua con i cani" mimando anche il gesto della pistola. Bordigoni ha querelato a sua volta il rivale, un 60enne di Vezzano, per lesioni e minacce.

M.B.