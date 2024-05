Gli studenti di quattro differenti nazioni a ’lezione’ lungo il Canale Lunense e il Magra

A lezione lungo le sponde del Canale Lunense. Protagoniste della camminata istruttiva tre scolaresche provenienti da Turchia, Spagna e Grecia (di scuola primaria, secondaria e ginnasio) e un gruppo di alunni dell’istituto comprensivo ‘De André’ di Santo Stefano Magra, grazie al progetto Erasmus ‘Save the Planet’. Lungo un itinerario di circa 5 chilometri, hanno percorso una parte della pista ciclopedonale fino ad ammirare il fiume Magra, alla scoperta sia delle moderne strutture irrigue, sia delle opere idrauliche del passato glorioso. Francesca Tonelli, presidente del Consorzio, ha guidato i ragazzi per circa un’ora nell’esplorazione di bellezze naturali, come la via dell’acqua irrigua, e di tesori nascosti, come l’antica murella dove veniva incanalata l’acqua per alimentare i mulini. Ad accompagnare i ragazzi, per l’istituto ‘De Andre’, la dirigente Simonetta Bettinotti e i docenti Luciana Crociati, Paola Tedeschi e Gennaro Vassallo, oltre agli insegnanti e dirigenti greci, turchi e spagnoli, tra cui l’insegnante greca coordinatrice del progetto, Eleni Christidi, che ha sottolineato l’importanza dell’esperienza Erasmus, grazie alla quale "i ragazzi portano con sé il messaggio di unità e collaborazione oltre i confini nazionali". La sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti, ha ricevuto la delegazione del Progetto Erasmus nella sala consiliare. Il viaggio degli studenti italiani, turchi, greci e spagnoli è proseguito con le visite alla Cittadella del Carnevale di Viareggio e alla discarica modello di Peccioli (Pisa), alle Cinque Terre, alla Spezia e al Museo Tecnico Navale.