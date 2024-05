"Comune di Sarzana: Piano per le aree demaniali in attesa di norme governative"

Bolkestein: come intende agire il Comune? "La sentenza del consiglio di Stato segna un indirizzo giurisprudenziale – dice l’assessore Ponzanelli –. Noi, come altri Comuni, auspicavamo una norma del Governo che prendendosi le proprie responsabilità, esprimesse una direzione chiara. Norma che non è ancora arrivata". Per Sarzana "l’obiettivo è procedere alla redazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali. Lo schema è vicino alla definizione e dovremo riuscire ad adottarlo nei prossimi tre mesi. Vogliamo chiudere la pratica entro il 2024".