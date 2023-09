L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si prende l’applauso degli sportivi

Sarzana (La Spezia) 9 settembre 2023 - La febbre del sabato sera inizia a farsi sentire. A ottobre riparte l’avventura dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel massimo campionato di serie A1 di hockey su pista. Come ormai tradizione alla vigilia della stagione agonistica il club rossonero presenta tutte le sue forze partendo dai piccoli della scuola hockey, l’accademia di pattinaggio artistico per arrivare alle prime formazioni che militano nei campionati d serie A1 e A2. Domenica sera con inizio alle 21 l’appuntamento per i supporters del sodalizio presieduto da Maurizio Corona è sul palco della musica di piazza De Andrè. Sarà presente per portare il saluto dell’amministrazione comunale e idealmente l’incoraggiamento della città anche la sindaca Cristina Ponzanelli. Grande atesa per i nuovi acquisti della prima squadra allenata dal confermatissimo tecnico Paolo De Rinaldis il giovane argentino Joaquin Olmos e l’esperto Domenico “Mimmo” Illuzzi appena arrivato dal Forte dei Marmi.