L’Hockey Sarzana Gamma Innovation cerca l’allungo contro il Giovinazzo

Sarzana (La Spezia) 10 novembre 2023 - Hockey Sarzana Gamma Innovation lanciata dalla vittoria di Bassano ottenuta nel recupero infrasettimanale che ha resistuito entuasiasmo dopo le elusione spagnola. L’eliminazione dalla prossima Champions League non toglie uno spazio nelle coppe europee ma sopratutto dall’idea di disputare un campionato di serie A1 ricco di soddisfazioni. Per il momento la formazione rossonera dietta da mister Paolo De Rinaldis nel massimo torneo di hockey su pista ha ottenuto 4 vittorie e una sconfitta a Trissino contro i campioni d’Italia in carica. Sabato sera arriva al Vecchio Mercato il Giovinazzo diretto da Pino Marzella, comunque squalificato e sostituito in panchina da Dino Camporeale. Il Giovinazzo è il fanalino di coda della serie A1, fermo a zero punti dopo sei gare disputate, con ventuno reti fatte è il settimo attacco del campionato, ma le 49 subite la classificano come la peggior difesa. Si gioca alle 20.45 arbitri Marco Rondina di Vercelli e Carlo Iuorio di Salerno.