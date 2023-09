L’Hockey Sarzana Gamma Innovation è pronto a stupire la città

Sarzana (La Spezia) 11 settembre 2023 - Tutti sul palco della musica. Come ormai tradizione e scaramanzia l’Hockey Sarzana Gamma Innovation alla vigilia della prossima stagione agonistica, che segnerà il quindicesimo anno della prima squadra in serie A1, ha voluto presentarsi agli sportivi e alla città in piazza De Andrè. Il presidente Maurizio Corona ha fatto gli onori di casa chiedendo il sostegno ai tifosi per una stagione che sarà impegnativa e vedrà la formazione allenata dal confermatissimo tecnico Paolo De Rinaldis protagonista sia in Italia che in Europa già a partire da metà ottobre con il raggruppamento iniziale in programma in Spagna per il primo preliminare di Champions League. Tanto entusiasmo e applausi per tutti i giocatori, dalla scuola hockey fino alla serie A1 e alla scuola di pattinaggio artistico. Nel corso della serata per salutare l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è intervenuta anche la sindaca Cristina Ponzanelli.