Le truppe di Napoleone invadono il centro storico di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 15 Aprile 2023 - Soldati e cannonate nelle vie della città. Ma l’invasione delle truppe napoleoniche è soltanto uno spettacolo che ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a Sarzana. Fino a domenica il centro storico e la fortezza Firmafede saranno i punti di riferimento del Festival che torna dopo l’edizione del 2019 e i due anni di stop. Le truppe napoleoniche si sono sistemate nel fossato della Fortezza Firmafede dove hanno allestito il campo con le tende visitato dai turisti . Domenica, dopo la sveglia di prima mattina, i capi degli schieramenti forniranno ai propri gruppi le istruzioni per la battaglia che si svolgerà in piazza Matteotti intorno alle 11. A fine battaglia le truppe con una parata saluteranno la città. Nei giorni scorsi nela sala consigliare del municipio è stato presentato anche un album fotografico con gli scatti dedicati alle edizioni precedenti. Il Festival dedicato a Napoleone a Sarzana non è una scelta casuale. Infatti il legame della famiglia Bonaparte con la città fa parte della storia sarzanese.