Le emozioni di Champions League arrivano al Vecchio Mercato

I consigli del tecnico De Rinaldis



Sarzana (La Spezia) 22 marzo 2023- Ultima sfida casalinga di Champions League del raggruppamento per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Un giovedì sera emozionante quello contro il Trissino che consentirà ai rossoneri di salutare il proprio pubblico, nella competizione di Champions League. L’ultima gara è infatti in programma in Spagna sulla pista del Noia. I tanti sostenitori sarzanesi si attendono una serata di grande carattere contro la squadra veneta che ha appena conquistato la Coppa Italia superando ai rigori 3 a 1 l’Amatori Wasken Lodi. I veneti allenati da Alessandro Bertolucci, grande ex della sfida, stanno dominando il campionato di serie A1 e puntano al secondo scudetto consecutivo. E un pensierino concreto lo stanno facendo anche sulla principale manifestazione europea nella quale stanno comportandosi davvero bene. I padroni di casa guidati da Paolo De Rinaldis devono soltanto trarre indicazioni positive dal confronto, da applicare al finale di stagione e difendere così il terzo posto in vista dei play off scudetto. Si gioca alle 21 al “Vecchio Mercato” arbitrano Ruben Fernandes e Daniel Villar entrambi della Federazione Spagnola.