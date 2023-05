Le associazioni sportive amegliesi protagoniste alla foce del Magra

Ameglia (La Spezia) 21 maggio 2023 - Il sole finalmente è spuntato ed ha accompagnato la festa dello sport organizzata dal Comune di Ameglia alla foce del Magra. Tanti visitatori e turisti hanno seguito l’iniziativa denominata “Ameglia in sport” organizzata dal Comune di Ameglia ai giardini di largo Vittorini della frazione marinara di Bocca di Magra. Hanno collaborato alla manifestazione le società del comprensorio amegliese Asd Pattinaggio Ameglia, Volley Ameglia Proget, APD il Borgo, Palestra Mente e Corpo, ASD Trail Running Ameglia, MDC My Dance Crew, SlowTime ASD, Kau Kau, Basket Arcola, ASD Boxing Class, Evolution Sport Running e Outdoor, Lorenzo Sub e SSD Kombat Arena. Oltre allo sport partecipano alla giornata le associazioni Avis Ameglia, Cooperativa Hydra dell’ente Parco Montemarcello Magra Vara, Pro Loco Ameglia, Protezione Civile Ameglia , Vivere Fiumaretta a.p.s., Croce Rossa Italiana e Cooperativa di Comunità "Terre del Magra".