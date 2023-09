La tradizione vichinga e nordica al chiostro di San Francesco

Sarzana (La Spezia) 21 setembre 203 - I “Canti dal Valhalla” è il titolo del concerto in programma sabato sera alle 21 al chiostro di San Francesco organizzato dalla associazione Aps Arthena con il contributo del Comune di Sarzana. Protagonisti della serata i musicisti del gruppo musicale Nátt Berkano che si ispira alla tradizione vichinga e nordica, ai canti folk ancestrali dei primi popoli alla tradizione medievale e rinascimentale, per arrivare al Neofolk . Il gruppo, fondato dal cantante e polistrumentista spezzino Piermaria Piccini, si avvale della presenza di musicisti di varia provenienza, in grado di unire strumenti elettronici e suoni tradizionali ed è composto da Piermaria Piccini voce, tagelharpa, basso elettrico, tastiere, percussioni, Alina Rozova voce, tastiere, Fernanda Piccini: voce, tastiere, percussioni, Massimo Cosmelli voce, Antonio Sechi voce, Raffaele Barbato voce,Martin Lemos chitarra, tastiere, percussioni, Moreno Vivaldi percussioni e Angelo Tonelli voce recitante.