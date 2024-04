La Tarros Sarzanese festeggia i 25 anni di attività con una bella salvezza

Sarzana (La Spezia) 21 aprile 2024 - E’ stato sicuramente il modo migliore per festeggiare i primi 25 anni di attività sportiva. La Tarros, diventata poi nel corso del suo percorso Tarros Sarzanese assorbendo il nome della storica società cittadina fondata nel 1906, rimarrà quindi anche per la prossima stagione nel campionato ligure di Promozione girone B. La certezza della salvezza è arrivata grazie alla vittoria ottenuta nel confronto del “Miro Luperi” contro il Cadimare con il risultato di 2 a 0. Non è stata una stagione semplice per la formazione allenata da Simone Calise che ha saputo tenere unito il gruppo, composto da molti giovani, portandolo al traguardo della salvezza. A proposito di giovani Leone Pagliari, classe 2008 che milita nella formazione under 16 della Tarros Sarzanese ha ricevuto la convocazione per far parte della rappresentativa regionale ligure in occasione del prossimo “Torneo di Novara” affrontando altre compagini regionali.