La scuola “Parentucelli Arzelà” ha ringraziato gli storici docenti

Sarzana (La Spezia) 12 settembre 2023 - La scuola riprende dopo le vacanze estive ma non per otto insegnanti che dopo tanti anni di servizio hanno raggiunto il meritatissimo traguardo della pensione. L’istituto superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana che comprende gli indirizzi liceali, commerciale, turistico e agrario ha quindi organizzato nell’auditorium una cerimonia di saluto per otto dei suoi docenti che non riprenderanno il nuovo anno scolastico. E non sono mancati i momenti di commozione. Hanno salutato la scuola i docenti di lettere Rosarita Cecchinelli, Claudia Setti e Roberta Ambrosini, i colleghi di italiano e storia Alessandro Palumbo e Simonetta Ceola, inglese Catherine Flamini, scienze agrarie Silvio Baudoni e di scienze motorie Gianluca Secco. A nome dei colleghi e degli studenti ha preso la parola il dirigente scolastico Generoso Cardinale ringraziando gli insegnanti della loro professionalità, passione e impegno dedicato alla scuola nel corso della lunga e brillante carriera.