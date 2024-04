La Regione Liguria pronta a finanziare il secondo lotto della rotonda di Luni

Sarzana (La Spezia) 28 aprile 2024 - La prima parte del progetto è arrivata a compimento a già si pensa al completamento del progetto a più ampio raggio che riguarda la viabilità non soltanto tra via Dogana e via Larga ma anche il proseguimento che sale verso Nicola. A annunciare la possibilità di un nuovo contributo è stato direttamente l’assessore della giunta regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone arrivato nel Comune di Luni per un doppio appuntamento. Oltre all’apertura della nuova rotonda ha inaugurato la copertura del parco mezzi della protezione civile e squadra antincendio comunale realizzata grazie al finanziamento del dipartimento regionale della Protezione Civile. Si è trattato del completamento del centro inaugurato a giugno dello scorso anno al centro sociale “Benelli” a Casano. A accogliere l’assessore all’inaugurazione delle due opere il sindaco Alessandro Silvestri, assessori e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.