La Pizzeria Bacetto trionfa al torneo di calcio a sette “Roberto Casini”

Sarzana (La Spezia) 18 agosto 2023 - Soltanto qualche anno fa erano un immancabile classico delle notti d’estate. Ogni sera un appuntamento diverso e non esisteva paese o piazza senza il torneo di calcio in notturna. Da qualche tempo la tradizione ha perso decisamente il fascino anche se a Sarzana il centro sportivo del quartiere di Nave ha decisamente vinto il premio nell’organizzazione degli eventi calcistici. Dopo il grande successo della rassegna “Boni” organizzata per favorire la raccolta fondi da devolvere in beneficenza nel ricordo del giovane tifosissimo della Juventus prematuramente scomparso si è conclusa anche la settima edizione del memoriale “Roberto Casini”. Calci di rigore vincenti per la Pizzeria Bacetto che ha battuto la formazione dello Iam Galla Tattoo si è così aggiudicata la rassegna organizzata dall’associazione Calcio Nave in collaborazione con l’Endas, Aics. Una bellissima cornice di pubblico ha accompagnato la finalissima e la consegna dei premi.