La magia del presepe vivente accende il borgo di Equi Terme

Sarzana (La Spezia) 4 dicembre 2023 - La tradizione continua. Il borgo di Equi Terme, nel Comune di Fivizzano, si prepara a vivere quattro giorni di magia e spiritualità con il ritorno del suo famoso presepe vivente, che quest’anno avrà un ospite d’eccezione: il vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Mario Vaccari, appartenente all’Ordine dei Frati Minori, il cui fondatore è stato san Francesco d’Assisi. L’iniziativa da anni richiama visitatori non soltanto dalla Lunigiana ma anche dalla Provincia spezzina. Il presepe vivente di Equi Terme, giunto quest’anno alla sua 33 esima edizione, è uno dei più belli e suggestivi d’Italia, grazie ad uno splendido scenario naturale, sarà aperto al pubblico dal 23 al 26 dicembre, i primi due giorni dalle 20.30 alle 23, per Natale e Santo Stefano dalle 18 alle 21. Prima dell’evento la benemerita associazione di Equi Terme, vivrà un altro momento solenne: la partecipazione al Presepe Vivente Nazionale che si svolgerà a Roma sabato 16 dicembre, in ricordo della prima rappresentazione realizzata da San Francesco ad Assisi ottocento anni fa.