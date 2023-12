La città saluterà Alessandro Rossi nella Cattedrale di Santa Maria Assunta

Sarzana (La Spezia) 26 dicembre 2023 - Nella chiesa che lo ha visto giovanissimo chierichetto insieme a tanti amici dell’oratorio verrà salutato per l’ultima volta. Si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 15 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta i funerali del sarzanese Alessandro Rossi deceduto in un incidente stradale il giorno della vigilia di Natale. Una tragedia che ha profondamente scosso l’intera città dove Rossi era conosciutissimo per il suo precedente lavoro come barman al Buffet della Stazione in piazza Jurgens. L’uomo, 49 anni, è rimasto vittima nello scontro con il guardrail a bordo della sua auto Hyundai nella tratta autostradale della A12 tra i caselli di Massa e Carrara nel pomeriggio della vigilia di Natale. Stava tornando a Sarzana dopo qualche ora trascorsa a Viareggio dove era andato per salutare alcuni amici e fare gli auguri di Natale. Tantissime le testimonianze di affetto stanno arrivando alla mamma Luana, alla compagna Claudia al fratello Maurizio e all’amato nipote Marco.