La bandiera di Forza Italia torna in corsa alle amministrative

Sarzana (La Spezia) 2 Aprile 2023 - Forza Italia si è presentata agli elettori. Dopo anni non proprio fortunati a Sarzana, i candidati alla corsa alle amministrative infatti non sono mai riusciti a far breccia e superare la sinistra neppure negli anni d’oro del partito di Silvio Berlusconi, la bandiera con il simbolo tricolore e il nome del suo fondatore torna a farsi vedere con rinnovato entusiasmo. La lista a sostegno della candidata sindaca di centro destra alle elezione del 14 e 15 maggio, la prima cittadina in carica Cristina Ponzanelli, è stata presentata al point elettorale aperto in piazza San Giorgio. L’augurio di una buona campagna elettorale è arrivato anche da Carlo Bagnasco coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Rapallo. Oltre alle liste civiche il centro destra presenta nella coalizione insieme a Forza Italia anche Fratelli d’Italia, Lega, Unione di Centro, Avanti Sarzana partito legato al governatore Giovanni Toti.