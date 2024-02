Il Vecchio Mercato si prepara alla febbre del sabato sera di Coppa Europa

Sarzana (La Spezia) 13 febbraio 2024 - Sono in prevendita i biglietti per l’attesa sfida di Ws Europe Cup che vedrà l’Hockey Sarzana Gamma Innovation sfidare il Monza in un derby tutto italiano che porta alla semifinale. Un appuntamento che i sarzanese vogliono assolutamente onorare al meglio per dare ulteriore sostanza alla miglior stagione da quando il club è approdato in serie A1, ovviamente escludendo la conquista della Coppa Italia di due anni fa. Per l’acquisto dei biglietti della sfida in programma sabato alle 21 al palazzetto del Vecchio Mercato è aperta la segreteria di piazza Terzi dalle 18. Intanto l’ex rossonero Riccardo Checchi è diventato il nuovo direttore sportivo del Follonica Hockey, formazione che milita nel campionato di serie A1 e che sta lottando proprio con l’Hockey Sarzana per la conquista del terzo posto in classifica. Attualmente i maremmiani sono staccati di una sola lunghezza dai rossoneri. Riccardo Checchi, giocatore prima e direttore sportivo in seguito, è un personaggio ancora molto amato e stimato nell’ambiente hockeistico sarzanese.