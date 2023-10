Il teatro degli Impavidi apre la stagione anche ai più piccoli

Sarzana (La Spezia) 12 ottobre 2023 - Non solo prosa al teatro degli Impavidi. a compagnia degli Scarti in collaborazione con il Comune di Sarzana ha messo in cantiere spettacoli per piccoli e piccolissimi (dai 6 mesi), concerti con i grandi protagonisti della musica, domeniche in musica nel ridotto del Teatro, appuntamenti con i più particolari e talentuosi artisti del territorio, spettacoli di danza e musical. Il programma completo della stagione teatrae prevede, oltre alle 20 serate dedicate alla prosa con i grandi nomi della scena nazionale (Neri Marcorè, Vanessa Scalera, Giuseppe Cederna, Gioele Dix, Emma Dante, Arturo Cirillo, Antonella Questa, Serena Sinigaglia, VicoQuartoMazzini ) anche otto spettacoli dedicati alle famiglie e alle scuole del territorio nell’ambito della rassegna Piccoli Impavidi Fuori Luogo Kids. Inoltre sono previsti quattro appuntamenti della rassegna Profeti in Patria che rappresenta un’occasione unica per scoprire giovani talenti del territorio.