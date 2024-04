Il saluto del sindaco Daniele Montebello ai castelnovesi

Sarzana (La Spezia) 13 aprile 2024 - Sembrava ieri il primo giorno di inizio della carriera da sindaco ma sono già passati dieci anni. Due mandati consecutivi e la possibilità di correre anche per il terzo, sarebbe stato il primo caso in tutta la Val di Magra, alle prossime amministrative di giugno. Invece Daniele Montebello primo cittadino di centro sinistra ha preferito passare la mano con un incontro pubblico organizzato alla sala polivalente del centro sociale di Molicciara. Nell’occasione oltre a augurare una buona corsa alla candidata del centro sinistra Katia Cecchinelli, attuale assessore, ha voluto ringraziare e ricordare i tanti i progetti realizzati, i finanziamenti ricevuti e le grandi operazioni che si stanno concretizzando proprio in questi mesi. La campagna elettorale è appena iniziata ma sono già tre i candidati sindaco: tutti con un passato da sindaco come Marzio Favini oppure da assessore e vice sindaco come Gherardo Ambrosini che si presenteranno nelle rispettive liste civiche.