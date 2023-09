Il saluto del paese di Castelnuovo Magra a don Alessandro Chiantaretto

Sarzana (La Spezia) 26 settembre 2023 - Il tempo per officiare la messa e poi l’abbraccio con i fedeli in piazza Querciola. Alessandro Chiantaretto il parroco molto amato di Castelnuovo Magra ha accettato la proposta del Vescovo di seguire una comunità italiana all’estero prestando servizio a Friburgo per seguire i fedeli italiani. Dopo dieci anni trascorsi a Castelnuovo Magra nella chiesa di Santa Maria Maddalena nel borgo collinare ha deciso di tentare qusta nuova missione a Friburgo dove risiedono ben 20 mila italiani. La trasferta sarà almeno di un anno. Don Alessandro Chiantaretto è stato protagonista, qualche anno fa, della studiata messa in scena del furto del prezioso dipinto “La crocifissione di Cristo” del Bruegel conservata nella chiesa. Gli inqurenti venuti a sapere con una “soffiata” dell’intenzione di rubare l’opera in accordo con il sindaco, il parroco e alcuni fedeli, avevano sostituito la preziosa opera, affidata ai carabinieri, con una fotografia delle stesse dimensioni che venne poi rubata con una spettacolare azione da ladri sicuramente poco esperti di arte.