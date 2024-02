Il ponte della Colombiera scontenta tutti: arriva anche un nuovo limite di velocità

Sarzana (La Spezia) 7 febbraio 2024 - Da oltre un anno il ponte della Colombiera, l’infrastruttura che collega le due sponde del fiume Magra nel territorio del Comune di Ameglia continua a creare disagio, incertezze e soprattutto non è ancora stato fissato il termine dei lunghi lavori di messa in sicurezza. Le chiusure alla circolazione per consentire la movimentazione della campata centrale che si sono ripetute in due occasioni in poche settimane, la successiva installazione di dossi rallentatori e un limite di velocità ridotto ai 30 chilometri orari hanno spinto nei giorni scorsi il sindaco del Comune di Ameglia a chiedere a Anas un incontro per avere tempi certi sul cronoprogramma dell’intervento. Ma anche il gruppo consigliare di opposizione “Esserci per Ameglia” ha depositato una interrogazione per chiedere a loro volta all’amministrazione comunale spiegazioni e chiarimenti sulle discordanti indicazioni sui limiti di velocità, per altro controllati da un autovelox.